***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2020 18:44
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PETROS DIAMANTIDES Genel Müdür Yönetici
ERİM ŞENOCAK Ticari Üst Yöneticisi / AODAA & OPKOM Başkan Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
SERKAN UYANIK Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Direktörü
CAN ÖZES Metalfrio Grubu Tedarik Zinciri Üst Yöneticisi Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
ALPER EROL Satınalma Direktörü Yönetici Satınalma Müdürü
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
ANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839389
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05379,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,76
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6101
|8,6533
|% -0,33
|
|Frank
|7,1444
|7,1875
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8456
|1,8548
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|12,00
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.489
|-34,10
|
|Tam
|2.502
|2.565
|-31,30
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|-17,00
|
|Çeyrek
|610
|623
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|-2,04
|