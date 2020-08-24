***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2020 19:09
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma Direktörü
ERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
SERKAN UYANIK Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Direktörü
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
ANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870960
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,62
|Açılış
|: 458,44
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3769
|7,3800
|% 0,60
|
|Euro
|8,6989
|8,7107
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6213
|9,6695
|% 0,49
|
|Frank
|8,0732
|8,1218
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-8,94
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,48
|