***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 34458095.232 TRY 43,51 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem GörmüyorB Nama 1 6930000 8,75 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem GörmüyorC Nama 1 6930000 8,75 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem GörmüyorD Hamiline 1 30881904.768 38,99 YOKTUR. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma DirektörüERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst DirektörüKADİR ÇAĞRI ÇETİN Mali İşler Direktörü YöneticiRABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış MüdürüANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969595BIST