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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 18:18



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 34458095.232 TRY 43,51 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem Görmüyor
B Nama 1 6930000 8,75 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem Görmüyor
C Nama 1 6930000 8,75 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ İşlem Görmüyor
D Hamiline 1 30881904.768 38,99 YOKTUR. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma Direktörü
ERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
KADİR ÇAĞRI ÇETİN Mali İşler Direktörü Yönetici
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
ANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969595


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YONGA 19,96 823.132 % 9,97  
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Riyal 2,3928 2,4048 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -2,61  
Altın Gr. 508 508 0,89  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,06  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,00  
B. Petrol 83,80 83,80 1,41  
Seans Raporu 18:05
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