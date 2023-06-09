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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2023 18:30
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARCELO FARIA DE LIMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.04.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayır -
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 06.06.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
REHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
JOAQUIM PEDRO SALDANHA DO ROSARIO E SOUZA - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi
LIVINSTON MARTINS BAUERMEISTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER EROL Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü Yönetici Satınalma Direktörü
ERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157846


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Yarım 4.818 4.905 36,00  
Çeyrek 2.402 2.460 29,00  
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