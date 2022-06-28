***KLMSN* *RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KLMSN******RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KLMSN, RTALB29.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKLIMASAN KLIMA KLMSN 0,0631313 0,0568181Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaRTA LABORATUVARLARI RTALB 132,71934 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039732BIST