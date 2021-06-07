***KLMSN* *VESBE* *BMSCH* *VESTL* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
07.06.2021 17:16
***KLMSN******VESBE******BMSCH******VESTL******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [BMSCH, SEYKM, KLMSN, VESBE, VESTL]
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Türkçe
BIST Pay Endeksleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.15 maddesinde belirlenen şartları sağlayan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu kuralların 2.12 maddesi uyarınca BIST Manisa (XSMNS) Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Yeni endeksin hesaplanmaya başlama tarihi 08.06.2021 başlangıç değeri ise BIST 100 endeksinin 07.06.2021 tarihli kapanış değeri olarak belirlenmiştir. Yeni hesaplanmaya başlayacak endekste yer alacak paylar ve endeksin getiri ve alternatif kur versiyonlarının bilgisi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940705
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,99
|Açılış
|: 526,00
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6309
|% -0,41
|
|Euro
|10,5234
|10,5333
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,2114
|12,2726
|% -0,19
|
|Frank
|9,5919
|9,6497
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2968
|2,3083
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|2,77
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS