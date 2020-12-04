***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.12.2020 09:04
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891306
BIST
11:491.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:497,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:499,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:49461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RYGYO
|6,71
|28.672.226
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.376.686
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.385.705
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|5.109.960
|% -7,07
|
|ORMA
|12,02
|31.180
|% -4,75
|
|TSKB
|1,98
|876.012.387
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|484.967.934
|% -0,54
|
|TKNSA
|15,97
|345.073.926
|% -0,99
|
|SISE
|6,97
|344.589.368
|% -0,29
|
|PETKM
|4,31
|330.439.827
|% 1,17
|
|TSKB
|1,98
|876.012.387
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|155.109.317
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|240.016.115
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|103.858.914
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|330.439.827
|% 1,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7985
|7,8027
|% 0,40
|
|Euro
|9,4873
|9,4931
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4517
|10,5041
|% 0,26
|
|Frank
|8,7206
|8,7731
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% 0,35
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,63
|49,63
|0,92
|