***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.12.2021 09:11
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E % 18,75 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 19,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KLNMA.E %6,25 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 19,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982817
BIST
11:152.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,15
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.153
11:1514,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2242
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:1516,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2944
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:15834,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 14,62
|Açılış
|: 834,24
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
835,30
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TETMT
|275,00
|5.655.702
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|2.948.289
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|14.794.264
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|OYLUM
|7,57
|9.347.958
|% -9,99
|
|MERIT
|31,30
|34.487.647
|% -8,80
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|NUGYO
|7,90
|37.493.778
|% -5,39
|
|ATLAS
|1,38
|2.987.206
|% -4,83
|
|THYAO
|23,76
|1.971.356.579
|% 5,23
|
|GARAN
|12,18
|1.202.106.961
|% 0,16
|
|SISE
|16,26
|1.027.974.348
|% -1,99
|
|YKBNK
|3,85
|908.006.207
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,75
|829.634.174
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,75
|829.634.174
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,85
|908.006.207
|% -1,28
|
|TSKB
|1,75
|347.860.419
|% 2,94
|
|SKBNK
|1,24
|140.290.893
|% -1,59
|
|GARAN
|12,18
|1.202.106.961
|% 0,16
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6079
|14,6205
|% 1,56
|
|Euro
|16,4721
|16,5070
|% 1,82
|
|Sterlin
|19,3981
|19,4954
|% 2,22
|
|Frank
|15,8061
|15,9014
|% 1,92
|
|Riyal
|3,8983
|3,9178
|% 1,90
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,66
|
|Altın Gr.
|831
|831
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,70
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29ENKAI
Yüzde 6.34 oranında artışla 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 291 adet işlem
-
11:27ORCAY
Yüzde 4.60 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 914, 731 adet işlem
-
11:26NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 805 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 42 artarak (% 0.36 ) 2, 377
-
11:25XU100
Endeks 2, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 15, 847.00 milyon TL de