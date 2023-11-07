***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.11.2023 18:46
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLNMA.E payları 08/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215318
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.805,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.805,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4802
|28,4921
|% 0,00
|
|Euro
|30,4889
|30,5256
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,9291
|35,1043
|% 0,02
|
|Frank
|31,5318
|31,7217
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5745
|7,6125
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|895,89
|897,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,43
|1.059,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.969,03
|1.969,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında