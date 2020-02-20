***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 15:39
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820354
BIST
16:52116.004
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.191,97
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:526,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:526,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
16:52316,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,41
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.308.924
|% 19,87
|
|HATEK
|9,36
|38.011.701
|% 9,35
|
|QNBFL
|144,00
|8.063.552
|% 9,09
|
|SNGYO
|1,28
|3.787.906
|% 6,67
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,23
|777.946.556
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,14
|900.676.178
|% -19,49
|
|VERTU
|5,34
|37.802.805
|% -19,09
|
|FENER
|16,36
|822.116.227
|% -15,84
|
|SAYAS
|3,20
|5.523.138
|% -14,21
|
|ASELS
|28,52
|1.498.365.630
|% -4,23
|
|THYAO
|14,51
|1.321.445.804
|% -2,62
|
|BJKAS
|3,06
|1.183.960.424
|% -13,07
|
|GSRAY
|3,14
|900.676.178
|% -19,49
|
|FENER
|16,36
|822.116.227
|% -15,84
|
|BJKAS
|3,06
|1.183.960.424
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,25
|367.797.429
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,14
|900.676.178
|% -19,49
|
|EKGYO
|1,52
|334.742.537
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,21
|236.546.017
|% -6,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8653
|% -0,17
|
|Frank
|6,1778
|6,2150
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6207
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|3,07
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,86
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|12,03
|
|Çeyrek
|507
|519
|6,01
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,28
|59,28
|0,16
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