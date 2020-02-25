***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 12:12
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821412
BIST
17:48114.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -75,86
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:486,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:486,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:48326,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 326,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.051.509
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.282.223
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,75
|25.267.022
|% 15,28
|
|BURCE
|7,07
|3.746.849
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.108.894
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,36
|4.956.858
|% -6,69
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|9.479.433
|% -6,40
|
|THYAO
|13,61
|3.213.063.836
|% -1,80
|
|ASELS
|29,18
|1.355.205.853
|% 1,96
|
|KARSN
|1,99
|662.065.722
|% 6,99
|
|KRDMD
|2,83
|639.742.808
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|439.139.427
|% 0,92
|
|KARSN
|1,99
|662.065.722
|% 6,99
|
|THYAO
|13,61
|3.213.063.836
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,83
|639.742.808
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|254.833.481
|% 5,65
|
|ODAS
|2,20
|439.139.427
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9308
|7,9705
|% 0,64
|
|Frank
|6,2431
|6,2807
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6277
|1,6358
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
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|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
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