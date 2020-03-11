***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:31
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826852
BIST
12:47102.323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.260,31
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:476,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:476,9805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:47328,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,09
|Açılış
|: 328,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|128.013.755
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.650.709
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|93.333.549
|% 19,54
|
|SELEC
|7,33
|51.339.808
|% 19,19
|
|ECZYT
|10,85
|54.530.906
|% 18,06
|
|OYAYO
|4,78
|588.686
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.512.221
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,76
|484.139.404
|% -0,54
|
|THYAO
|10,04
|344.628.341
|% 0,70
|
|GARAN
|9,50
|183.290.431
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,43
|156.537.035
|% -7,13
|
|GSRAY
|2,51
|144.914.875
|% -2,33
|
|ODAS
|1,65
|126.589.091
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|76.857.763
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|60.371.718
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,51
|144.914.875
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,30
|114.558.189
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9593
|7,9992
|% 0,41
|
|Frank
|6,5427
|6,5821
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|10,65
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,52
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,06
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|-0,69
|