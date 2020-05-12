***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:01
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844310
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0525
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
18:057,6050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0443
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
18:05384,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|MEPET
|1,76
|7.434.547
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|MEPET
|1,76
|7.434.547
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6314
|8,6747
|% -0,75
|
|Frank
|7,1919
|7,2352
|% -0,64
|
|Riyal
|1,8636
|1,8729
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|2,05
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.531
|-6,30
|
|Tam
|2.553
|2.597
|-6,50
|
|Yarım
|1.246
|1.270
|-3,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|0,19
|