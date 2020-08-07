***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:39
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866569
BIST
15:551.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:557,2144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:558,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0833
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:55476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,84
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.490.182
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.323.544
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|67.417.394
|% 9,95
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|ASELS
|15,88
|1.241.123.961
|% 3,99
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,23
|712.880.487
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,53
|509.339.434
|% -2,32
|
|TSKB
|1,02
|187.753.894
|% -1,92
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3856
|9,4326
|% -0,87
|
|Frank
|7,8481
|7,8954
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9096
|1,9192
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.220
|-124,10
|
|Tam
|3.210
|3.401
|-60,00
|
|Yarım
|1.558
|1.617
|-59,80
|
|Çeyrek
|781
|827
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|28,56
|28,60
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:10CMBTN
Yüzde 4.09 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 915 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 18, 061.00 milyon TL de
-
16:09SAYAS
Yüzde 7.65 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 210, 169 adet işlem
-
16:08GLRYH
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 733, 052 adet işlem
-
16:07GMSTR
Yüzde 5.98 oranında artışla 60.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 104, 283 adet işlem