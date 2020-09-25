***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 16:09
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876718
BIST
17:101.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:107,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:108,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:10455,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,33
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MERKO
|9,02
|48.709.469
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.471.075
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|468.052.221
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.203.188
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.786.297
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|GARAN
|7,21
|3.186.179.899
|% 2,85
|
|SISE
|7,00
|1.780.720.982
|% 2,49
|
|ASELS
|17,30
|1.127.083.642
|% 1,94
|
|AKBNK
|5,13
|687.242.576
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|653.909.541
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|3.186.179.899
|% 2,85
|
|SISE
|7,00
|1.780.720.982
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|468.052.221
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,29
|653.909.541
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,76
|334.067.549
|% 1,15
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6397
|7,6487
|% 0,31
|
|Euro
|8,8856
|8,8963
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6643
|9,7128
|% -0,24
|
|Frank
|8,1797
|8,2289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% 0,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,69
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|-0,45
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-0,22
|
|Çeyrek
|734
|750
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,33
|