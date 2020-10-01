***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:11
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877714
BIST
12:281.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:287,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:289,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:28470,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,73
|Açılış
|: 470,75
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MERKO
|13,20
|113.495.319
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.864.695
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|101.824.969
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.549.015
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,20
|1.151.678.945
|% -1,64
|
|ASELS
|19,51
|767.725.734
|% 0,98
|
|GARAN
|7,11
|650.503.961
|% 0,14
|
|TURSG
|5,91
|427.375.586
|% 4,05
|
|AVOD
|7,38
|404.125.220
|% 7,89
|
|SISE
|7,20
|1.151.678.945
|% -1,64
|
|GARAN
|7,11
|650.503.961
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,37
|284.902.475
|% -0,59
|
|PENGD
|4,88
|357.213.681
|% 2,52
|
|TURSG
|5,91
|427.375.586
|% 4,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7254
|7,7287
|% 0,10
|
|Euro
|9,0677
|9,0819
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,8962
|9,9459
|% -0,30
|
|Frank
|8,3776
|8,4280
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0550
|2,0653
|% 0,37
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|7,82
|
|Altın Gr.
|471
|472
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|-7,00
|
|Tam
|3.110
|3.188
|2,93
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,42
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|