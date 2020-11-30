***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 17:44
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890603
BIST
17:371.290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -38,27
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.290
17:377,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:379,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:37444,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,44
|Açılış
|: 444,10
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:34
|SELEC
|12,54
|187.656.961
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.263.119
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.467.496
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.657.277
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.807.127
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.097.169
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.460.543
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|EKGYO
|2,18
|2.218.000.321
|% 0,46
|
|GARAN
|8,89
|2.121.725.026
|% -3,16
|
|PETKM
|4,24
|1.642.193.977
|% 0,24
|
|ECILC
|7,32
|1.131.531.413
|% 5,78
|
|THYAO
|11,52
|1.044.342.617
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,18
|2.218.000.321
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|1.642.193.977
|% 0,24
|
|TSKB
|2,24
|662.734.442
|% -7,05
|
|TEKTU
|2,03
|601.062.916
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,89
|833.750.704
|% -3,34
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8081
|7,8127
|% -0,01
|
|Euro
|9,3624
|9,3762
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3989
|10,4510
|% 0,40
|
|Frank
|8,5956
|8,6473
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0736
|2,0840
|% -0,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
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