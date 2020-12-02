***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:05
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890909
BIST
13:411.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:417,8094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:419,4108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0444
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:41460,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,44
|Açılış
|: 460,27
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KONYA
|1.172,60
|60.722.239
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|8.126.656
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,29
|6.373.925
|% -9,63
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|IZMDC
|19,40
|7.634.872
|% -4,62
|
|DOAS
|27,98
|17.213.726
|% -3,45
|
|THYAO
|12,53
|2.928.408.971
|% 0,24
|
|GARAN
|9,31
|1.477.501.335
|% 0,87
|
|SISE
|7,00
|941.130.083
|% 1,16
|
|PGSUS
|65,05
|879.251.538
|% 3,42
|
|KRDMD
|5,03
|826.130.912
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,19
|628.686.488
|% 0,00
|
|THYAO
|12,53
|2.928.408.971
|% 0,24
|
|PETKM
|4,31
|727.600.552
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,03
|826.130.912
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,98
|490.585.976
|% -0,33
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8066
|7,8094
|% -0,28
|
|Euro
|9,4056
|9,4108
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4198
|10,4721
|% -0,57
|
|Frank
|8,6580
|8,7102
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0800
|2,0904
|% -0,07
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,92
|
|Altın Gr.
|460
|461
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|14,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|18,19
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|8,80
|
|Çeyrek
|737
|754
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,04
|