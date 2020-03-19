***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020-2021-2022-2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın 2020-2021-2022-2023 hesap dönemlerine ait bağımsız denetim hizmetlerinin, KPMGBağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' den alınmasına ve 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim firmasınınGenel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830602BIST