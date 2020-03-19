***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2020 09:03
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020-2021-2022-2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın 2020-2021-2022-2023 hesap dönemlerine ait bağımsız denetim hizmetlerinin, KPMG
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' den alınmasına ve 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim firmasının
Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830602
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
0
En Düşük
0
18:056,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5107
En Düşük
6,4647
18:057,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
18:05310,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,70
|Açılış
|: 310,41
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5051
|7,5427
|% -0,11
|
|Frank
|6,6989
|6,7392
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7285
|1,7372
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|2,96
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|1,33
|
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