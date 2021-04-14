***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 14:03
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kuden alınması 31.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve 14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927890
BIST
15:181.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:188,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:189,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:18454,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,86
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:18
|DITAS
|14,66
|3.194.472
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.012.843
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.455.126
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|672.068.008
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|129.094.588
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.761.519
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.895.852
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.557.661
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.798.315
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.069.119.634
|% 2,84
|
|EREGL
|17,11
|929.143.874
|% 0,12
|
|SASA
|46,54
|672.068.008
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|507.315.775
|% -0,68
|
|SISE
|7,34
|427.509.366
|% 2,23
|
|GARAN
|6,89
|1.069.119.634
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|412.512.596
|% 3,87
|
|IHLAS
|0,66
|83.197.198
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,12
|263.479.690
|% 1,92
|
|TSKB
|1,33
|151.632.597
|% 3,10
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0971
|8,1058
|% 0,00
|
|Euro
|9,6983
|9,7021
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1068
|11,1625
|% -0,06
|
|Frank
|8,7419
|8,7946
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1522
|2,1629
|% -0,14
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|0,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.070
|-23,66
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-11,44
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|1,14
|