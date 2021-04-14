***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kuden alınması 31.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve 14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927890BIST