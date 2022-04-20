***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 14:44
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
13.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2022 tarihli ve 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
Bankamızın 2022 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması 25.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022288
BIST
16:012.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,06
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:0114,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0239
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6755
En Düşük
14,6396
16:0115,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0822
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:01919,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 919,41
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:59
|DAGHL
|21,20
|10.444.665
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,60
|93.069.368
|% 8,74
|
|DAGI
|3,49
|42.183.352
|% 8,39
|
|AYEN
|17,09
|22.352.800
|% 7,69
|
|NATEN
|67,25
|187.451.597
|% 6,66
|
|EDATA
|16,77
|37.472.237
|% -6,83
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,40
|29.402.140
|% -4,62
|
|THYAO
|38,86
|3.334.860.557
|% 0,26
|
|SISE
|18,38
|2.086.484.192
|% 2,28
|
|GARAN
|14,25
|1.976.867.078
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,29
|1.414.667.963
|% 1,34
|
|TUPRS
|255,80
|1.292.725.666
|% 0,00
|
|ODAS
|2,57
|851.342.248
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,29
|1.414.667.963
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,93
|675.793.738
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|398.916.194
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,24
|348.564.668
|% 2,75
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6708
|14,6730
|% 0,16
|
|Euro
|15,8926
|15,9013
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,0717
|19,1674
|% 0,45
|
|Frank
|15,4027
|15,4955
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9017
|3,9213
|% 0,18
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-0,24
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-51,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|-56,97
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|-27,56
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-13,78
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14DAGI
Yüzde 8.39 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 448, 095 adet işlem
-
16:13HTTBT
Yüzde 4.16 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 187, 498 adet işlem
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, SAHOL
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, YKBNK
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 283