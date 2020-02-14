***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.319 160.293 0 1.417.288 0 1.417.288TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798Yeni Bakiye500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.319 292.575 0 1.520.086 0 1.520.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -569 0 0 39.389 0 0 0 447.106 485.926 0 485.926Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 132.282 447.106 2.356.413 0 2.356.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1),(3) 230.013 1.731.316 1.961.329GARANTİ VE KEFALETLER13 0 13Teminat Mektupları13 0 13Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları13 0 13Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 230.000 1.731.316 1.961.316Cayılamaz Taahhütler0 19.824 19.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 19.824 19.824Cayılabilir Taahhütler230.000 1.711.492 1.941.492Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri230.000 1.711.492 1.941.492Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.857.003 36.461.769 39.318.772EMANET KIYMETLER46.920 0 46.920Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler46.920 0 46.920Tahsile Alınan Çekler0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER2.807.997 36.441.823 39.249.820Menkul Kıymetler0 0 0Teminat Senetleri17.255 3.606.492 3.623.747Emtia0 0 0Varant0 0 0Gayrimenkul2.193.249 22.316.924 24.510.173Diğer Rehinli Kıymetler298.450 8.591.729 8.890.179Rehinli Kıymet Alanlar299.043 1.926.678 2.225.721KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.086 19.946 22.032BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.087.016 38.193.085 41.280.101Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 527.719Alınan Faizler1.062.463Ödenen Faizler-382.827Alınan Temettüler4.840Alınan Ücret ve Komisyonlar15.747Elde Edilen Diğer Kazançlar2.877Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar7.847Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-121.505Ödenen Vergiler-138.008Diğer(1) 76.285Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim(1) 350.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.203Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış206.221Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.452Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)115.520Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 81.896Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) 878.701YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.367.125İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.891Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller377Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-605.718Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar232.135Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.014.457Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar30.932Diğer-1.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.324.689Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit978.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye Araçları350.000Temettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-3.881DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 10.747Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)847.012Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.623.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 2.470.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)447.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-569Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-694Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar39.389Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri48.055Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.666TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)485.926Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 2.114.710 1.128.037 3.242.747Nakit ve Nakit Benzerleri1.656.432 807.463 2.463.895Nakit Değerler ve Merkez Bankası595 0 595Bankalar1.602.105 740.977 2.343.082Para Piyasalarından Alacaklar61.019 66.486 127.505Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.287 0 -7.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 90.216 90.216Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 90.216 90.216Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar458.278 230.358 688.636Devlet Borçlanma Senetleri440.129 217.310 657.439Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.037 0 8.037Diğer Finansal Varlıklar10.112 13.048 23.160Türev Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 278.894 15.690.162 15.969.056Krediler466.503 14.661.269 15.127.772Kiralama İşlemlerinden Alacaklar70 0 70Faktoring Alacakları0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar37.320 1.028.893 1.066.213Devlet Borçlanma Senetleri37.320 1.028.893 1.066.213Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-224.999 0 -224.999SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 15.960 0 15.960İştirakler (Net)15.960 0 15.960Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler15.960 0 15.960Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 94.797 0 94.797MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 2.085 0 2.085Şerefiye0 0 0Diğer2.085 0 2.085YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(7) 850 0 850CARİ VERGİ VARLIĞI(8) 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 20.785 29.638 50.423VARLIKLAR TOPLAMI2.528.081 16.847.837 19.375.918YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 113 15.363.766 15.363.879PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 50.364 0 50.364İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0Bonolar0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller0 0 0FONLAR(5) 17.728 427 18.155Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer17.728 427 18.155GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 15.207 0 15.207KARŞILIKLAR(10) 26.569 0 26.569Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı25.628 0 25.628Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar941 0 941CARİ VERGİ BORCU(11) 45.843 0 45.843ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(12) 11.682 0 11.682SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(13) 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(14) 0 1.402.055 1.402.055Krediler0 1.402.055 1.402.055Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(15) 22.796 62.955 85.751ÖZKAYNAKLAR(16) 2.352.892 3.521 2.356.413Ödenmiş Sermaye850.000 0 850.000Sermaye Yedekleri208.057 0 208.057Hisse Senedi İhraç Primleri1.983 0 1.983Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler152 0 152Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler32.683 3.521 36.204Kar Yedekleri682.612 0 682.612Yasal Yedekler47.157 0 47.157Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler631.753 0 631.753Diğer Kar Yedekleri3.702 0 3.702Kar veya Zarar579.388 0 579.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı132.282 0 132.282Dönem Net Kâr veya Zararı447.106 0 447.106Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.543.194 16.832.724 19.375.918Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.133.147Kredilerden Alınan Faizler750.666Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler234.597Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler39.428Menkul Değerlerden Alınan Faizler108.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara YansıtılanlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar68.121İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler39.999Finansal Kiralama Faiz GelirleriDiğer Faiz Gelirleri336FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -425.427Mevduata Verilen FaizlerKullanılan Kredilere Verilen Faizler-422.790Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-429İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerKiralama Faiz Giderleri-2.194Diğer Faiz Giderleri-14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ707.720NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14.516Alınan Ücret ve Komisyonlar15.747Gayri Nakdi Kredilerden197Diğer15.550Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.231Gayri Nakdi KredilereDiğer-1.231TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.840TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 34.617Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)24.045Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.143Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)13.715DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 23.139FAALİYET BRÜT KÂRI784.832BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -52.873DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-19.168PERSONEL GİDERLERİ (-)-88.900DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -37.587NET FAALİYET KARI (ZARARI)586.304BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)586.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -139.198Cari Vergi Karşılığı(9) -144.270Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 447.106DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 447.106Grubun Karı (Zararı)447.106Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00526007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819264BIST