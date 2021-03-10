***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.319 160.293 0 1.417.288 0 1.417.288TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -29.848 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798Yeni Bakiye500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.319 292.575 0 1.520.086 0 1.520.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -569 0 0 39.389 0 0 0 447.106 485.926 0 485.926Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 132.282 447.106 2.356.413 0 2.356.413Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -500 0 0 -21.290 0 0 0 501.583 479.793 0 479.793Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 1.736 0 1.736Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 0 501.583 3.587.942 0 3.587.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.822.190 4.407.441 9.229.631 230.013 1.731.316 1.961.329GARANTİ VE KEFALETLER(1) 54.826 675.830 730.656 13 0 13Teminat Mektupları54.826 642.008 696.834 13 0 13Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2 0 2 0 0 0Diğer Teminat Mektupları54.824 642.008 696.832 13 0 13Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 33.822 33.822 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 33.822 33.822 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(3) 4.752.554 3.692.960 8.445.514 230.000 1.731.316 1.961.316Cayılamaz Taahhütler0 24.399 24.399 0 19.824 19.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 24.399 24.399 0 19.824 19.824Cayılabilir Taahhütler4.752.554 3.668.561 8.421.115 230.000 1.711.492 1.941.492Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.752.554 3.668.561 8.421.115 230.000 1.711.492 1.941.492Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 14.810 38.651 53.461 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler14.810 38.651 53.461 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri14.810 38.651 53.461 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.424 19.324 26.748 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri7.386 19.327 26.713 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.013.406 43.781.832 48.795.238 2.857.003 36.461.769 39.318.772EMANET KIYMETLER195.460 0 195.460 46.920 0 46.920Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler195.460 0 195.460 46.920 0 46.920Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER4.817.946 43.781.832 48.599.778 2.807.997 36.441.823 39.249.820Menkul Kıymetler587.780 0 587.780 0 0 0Teminat Senetleri13.406 4.316.246 4.329.652 17.255 3.606.492 3.623.747Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.779.752 28.079.463 31.859.215 2.193.249 22.316.924 24.510.173Diğer Rehinli Kıymetler166.364 8.767.569 8.933.933 298.450 8.591.729 8.890.179Rehinli Kıymet Alanlar270.644 2.618.554 2.889.198 299.043 1.926.678 2.225.721KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 2.086 19.946 22.032BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.835.596 48.189.273 58.024.869 3.087.016 38.193.085 41.280.101Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 416.404 527.719Alınan Faizler1.107.399 1.062.463Ödenen Faizler-405.200 -382.827Alınan Temettüler5.556 4.840Alınan Ücret ve Komisyonlar31.144 15.747Elde Edilen Diğer Kazançlar132.864 2.877Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar36.348 7.847Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-101.430 -121.505Ödenen Vergiler-148.316 -138.008Diğer(1) -241.961 76.285Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim(1) 1.438.110 350.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.664 -26.203Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-838.995 206.221Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış7.009 -26.452Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.807.371 115.520Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 471.389 81.896Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.854.514 878.701YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-228.888 -1.367.125İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.202 -8.891Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller171.521 377Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-446.340 -605.718Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar235.725 232.135Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-190.044 -1.014.457Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar26.602 30.932Diğer-21.150 -1.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 743.246 1.324.689Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 978.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları750.000 350.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.754 -3.881Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 217.938 10.747Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.586.810 847.012Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 2.470.569 1.623.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 5.057.379 2.470.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)501.583 447.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-21.790 38.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-500 -569Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-625 -694Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler125 125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-21.290 39.389Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-26.571 48.055Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.281 -8.666TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)479.793 485.926Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 3.518.996 2.622.919 6.141.915 2.114.710 1.128.037 3.242.747Nakit ve Nakit Benzerleri2.943.934 2.112.671 5.056.605 1.656.432 807.463 2.463.895Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.126 0 1.126 595 0 595Bankalar1.451.253 2.112.671 3.563.924 1.602.105 740.977 2.343.082Para Piyasalarından Alacaklar1.500.739 0 1.500.739 61.019 66.486 127.505Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.184 0 -9.184 -7.287 0 -7.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 119.725 119.725 0 90.216 90.216Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 119.725 119.725 0 90.216 90.216Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar575.019 390.523 965.542 458.278 230.358 688.636Devlet Borçlanma Senetleri549.917 345.964 895.881 440.129 217.310 657.439Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.990 0 14.990 8.037 0 8.037Diğer Finansal Varlıklar10.112 44.559 54.671 10.112 13.048 23.160Türev Finansal Varlıklar43 0 43 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı43 0 43 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 1.194.875 20.580.110 21.774.985 278.894 15.690.162 15.969.056Krediler1.415.404 18.987.319 20.402.723 466.503 14.661.269 15.127.772Kiralama İşlemlerinden Alacaklar30 0 30 70 0 70Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar124.551 1.592.791 1.717.342 37.320 1.028.893 1.066.213Devlet Borçlanma Senetleri124.551 1.592.791 1.717.342 37.320 1.028.893 1.066.213Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-345.110 0 -345.110 -224.999 0 -224.999SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 18.693 0 18.693 15.960 0 15.960İştirakler (Net)18.693 0 18.693 15.960 0 15.960Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.693 0 18.693 15.960 0 15.960Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 46.139 0 46.139 94.797 0 94.797MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 17.744 0 17.744 2.085 0 2.085Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer17.744 0 17.744 2.085 0 2.085YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(7) 0 0 0 850 0 850CARİ VERGİ VARLIĞI(8) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(9) 18.054 0 18.054 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 23.401 30.807 54.208 20.785 29.638 50.423VARLIKLAR TOPLAMI4.837.902 23.233.836 28.071.738 2.528.081 16.847.837 19.375.918YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 782.206 20.980.533 21.762.739 113 15.363.766 15.363.879PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 203.850 0 203.850 50.364 0 50.364İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 121.079 124.137 245.216 17.728 427 18.155Müstakrizlerin Fonları102.413 61.625 164.038 0 0 0Diğer18.666 62.512 81.178 17.728 427 18.155GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 47 0 47 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47 0 47 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 13.575 0 13.575 15.207 0 15.207KARŞILIKLAR(10) 51.063 0 51.063 26.569 0 26.569Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı39.048 0 39.048 25.628 0 25.628Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar12.015 0 12.015 941 0 941CARİ VERGİ BORCU(11) 45.281 0 45.281 45.843 0 45.843ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(12) 0 0 0 11.682 0 11.682SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(14) 0 1.993.243 1.993.243 0 1.402.055 1.402.055Krediler0 1.993.243 1.993.243 0 1.402.055 1.402.055Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(15) 47.721 121.061 168.782 22.796 62.955 85.751ÖZKAYNAKLAR(16) 3.577.537 10.405 3.587.942 2.352.892 3.521 2.356.413Ödenmiş Sermaye1.600.000 0 1.600.000 850.000 0 850.000Sermaye Yedekleri209.757 0 209.757 208.057 0 208.057Hisse Senedi İhraç Primleri3.683 0 3.683 1.983 0 1.983Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-348 0 -348 152 0 152Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.509 10.405 14.914 32.683 3.521 36.204Kar Yedekleri1.262.036 0 1.262.036 682.612 0 682.612Yasal Yedekler69.512 0 69.512 47.157 0 47.157Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.183.750 0 1.183.750 631.753 0 631.753Diğer Kar Yedekleri8.774 0 8.774 3.702 0 3.702Kar veya Zarar501.583 0 501.583 579.388 0 579.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 132.282 0 132.282Dönem Net Kâr veya Zararı501.583 0 501.583 447.106 0 447.106Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.842.359 23.229.379 28.071.738 2.543.194 16.832.724 19.375.918Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.216.379 1.133.147Kredilerden Alınan Faizler811.131 750.666Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler135.705 234.597Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler81.075 39.428Menkul Değerlerden Alınan Faizler188.423 108.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar102.497 68.121İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler85.926 39.999Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri45 336FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -479.060 -425.427Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-465.361 -422.790Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.737 -429İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.061 -2.194Diğer Faiz Giderleri-4.901 -14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ737.319 707.720NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.623 14.516Alınan Ücret ve Komisyonlar31.144 15.747Gayri Nakdi Kredilerden3.705 197Diğer27.439 15.550Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.521 -1.231Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-10.521 -1.231TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.556 4.840TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 10.063 34.617Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.987 24.045Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-63.527 -3.143Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)67.603 13.715DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 176.264 23.139FAALİYET BRÜT KÂRI949.825 784.832BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -165.986 -52.873DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-36.281 -19.168PERSONEL GİDERLERİ (-)-81.346 -88.900DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -45.761 -37.587NET FAALİYET KARI (ZARARI)620.451 586.304BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 620.451 586.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -118.868 -139.198Cari Vergi Karşılığı-143.198 -144.270Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi24.330 5.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 501.583 447.106DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 501.583 447.106Grubun Karı (Zararı)501.583 447.106Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917118BIST