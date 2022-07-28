***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 660 0 0 -17.306 0 0 0 408.761 392.115 0 392.115Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 -2.392 0 1.763.876 0 408.761 3.980.314 0 3.980.314Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 31.661 1.467 0 0 733.169 766.297 0 766.297Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 8.402 1.467 2.277.800 0 733.169 5.229.661 0 5.229.661Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.016.509 18.935.074 28.951.583 2.387.722 8.442.355 10.830.077GARANTİ VE KEFALETLER(1) 54.701 2.643.745 2.698.446 53.172 2.252.675 2.305.847Teminat Mektupları54.701 2.226.527 2.281.228 53.172 1.869.236 1.922.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1 0 1 1 0 1Diğer Teminat Mektupları54.700 2.226.527 2.281.227 53.171 1.869.236 1.922.407Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 54.972 54.972Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 54.972 54.972Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 417.218 417.218 0 328.467 328.467Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1,3) 1.915.558 6.161.048 8.076.606 1.916.978 4.052.963 5.969.941Cayılamaz Taahhütler194.558 99.734 294.292 269.737 133.925 403.662Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.791 89.032 98.823 32.861 102.069 134.930Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler184.767 10.702 195.469 236.876 31.856 268.732Cayılabilir Taahhütler1.721.000 6.061.314 7.782.314 1.647.241 3.919.038 5.566.279Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.721.000 6.061.314 7.782.314 1.647.241 3.919.038 5.566.279Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 8.046.250 10.130.281 18.176.531 417.572 2.136.717 2.554.289Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8.046.250 10.130.281 18.176.531 417.572 2.136.717 2.554.289Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 10.451 10.451 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 5.227 5.227 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 5.224 5.224 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri8.046.250 10.119.830 18.166.080 417.572 2.136.717 2.554.289Swap Para Alım İşlemleri3.681.438 5.381.291 9.062.729 417.572 846.860 1.264.432Swap Para Satım İşlemleri4.364.812 4.738.539 9.103.351 0 1.289.857 1.289.857Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER15.232.375 124.089.480 139.321.855 11.329.202 95.510.930 106.840.132EMANET KIYMETLER215.374 0 215.374 336.689 0 336.689Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler215.374 0 215.374 336.689 0 336.689Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER15.017.001 124.089.480 139.106.481 10.992.513 95.510.930 106.503.443Menkul Kıymetler2.380.178 0 2.380.178 842.803 0 842.803Teminat Senetleri29.532 8.212.052 8.241.584 29.532 6.872.286 6.901.818Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul11.678.187 96.967.467 108.645.654 9.711.005 72.054.301 81.765.306Diğer Rehinli Kıymetler707.706 14.348.084 15.055.790 167.279 12.667.237 12.834.516Rehinli Kıymet Alanlar221.398 4.561.877 4.783.275 241.894 3.917.106 4.159.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI25.248.884 143.024.554 168.273.438 13.716.924 103.953.285 117.670.209Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı217.848 354.646Alınan Faizler1.686.334 848.189Ödenen Faizler-611.494 -255.270Alınan Temettüler3.544 15.725Alınan Ücret ve Komisyonlar26.228 15.932Elde Edilen Diğer Kazançlar39.135 127.425Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar29.808 8.278Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-105.522 -86.616Ödenen Vergiler-166.630 -97.806Diğer-683.555 -221.211Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.533.622 -128.527Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.449 13.536Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.192.377 -1.001.789Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-66.151 -33.222Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.427.115 509.345Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.377.484 383.603Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.751.470 226.119YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.500.632 -765.076İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -1.200Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.609 -2.060Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller24.336 9.845Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.049.548 -1.341.984Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.154.461 572.891Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.617.777 -7.564Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 9.231Diğer-495 -4.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.495.637 -3.222Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.500.000 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.363 -3.222Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi579.773 217.081Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.326.248 -325.098Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.262.245 5.057.279Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.588.493 4.732.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)733.169 408.761DİĞER KAPSAMLI GELİRLER33.128 -16.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 660Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 825Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar33.128 -17.306Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri48.123 -23.138Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.467 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.462 5.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)766.297 392.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 9.955.237 5.727.004 15.682.241 4.932.631 3.488.917 8.421.548Nakit ve Nakit Benzerleri7.776.131 1.842.478 9.618.609 3.939.038 328.579 4.267.617Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.541 0 1.541 2.051 0 2.051Bankalar4.172.103 1.842.478 6.014.581 2.950.096 328.579 3.278.675Para Piyasalarından Alacaklar3.615.337 0 3.615.337 993.282 0 993.282Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.850 0 -12.850 -6.391 0 -6.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar63.508 174.822 238.330 7.124 213.743 220.867Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler63.508 174.822 238.330 0 213.743 213.743Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 7.124 0 7.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.971.521 3.709.704 5.681.225 986.104 2.946.595 3.932.699Devlet Borçlanma Senetleri1.944.623 2.533.914 4.478.537 959.627 1.720.811 2.680.438Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler16.900 0 16.900 16.477 0 16.477Diğer Finansal Varlıklar9.998 1.175.790 1.185.788 10.000 1.225.784 1.235.784Türev Finansal Varlıklar144.077 0 144.077 365 0 365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı144.077 0 144.077 365 0 365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 7.689.677 47.273.869 54.963.546 2.613.432 37.092.441 39.705.873Krediler6.231.372 43.868.590 50.099.962 3.239.180 34.244.039 37.483.219Kiralama İşlemlerinden Alacaklar14 0 14 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar2.333.058 3.405.279 5.738.337 163.990 2.848.402 3.012.392Devlet Borçlanma Senetleri2.333.058 3.405.279 5.738.337 163.990 2.848.402 3.012.392Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-874.767 0 -874.767 -789.738 0 -789.738SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 14.636 0 14.636 13.169 0 13.169İştirakler (Net)10.586 0 10.586 10.119 0 10.119Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler10.586 0 10.586 10.119 0 10.119Bağlı Ortaklıklar (Net)4.050 0 4.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.050 0 4.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 28.690 0 28.690 27.424 0 27.424MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 19.805 0 19.805 21.873 0 21.873Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.805 0 19.805 21.873 0 21.873YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(8) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(10) 133.776 0 133.776 95.478 0 95.478DİĞER AKTİFLER (Net)(11) 69.251 100.111 169.362 25.858 69.511 95.369VARLIKLAR TOPLAMI17.911.072 53.100.984 71.012.056 7.729.865 40.650.869 48.380.734YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 5.399.857 46.805.234 52.205.091 2.376.145 35.586.672 37.962.817PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 2.960.338 0 2.960.338 636.329 0 636.329İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 972.862 2.630.848 3.603.710 463.536 1.065.255 1.528.791Müstakrizlerin Fonları251.725 1.102.675 1.354.400 443.427 319.769 763.196Diğer721.137 1.528.173 2.249.310 20.109 745.486 765.595GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 173.266 0 173.266 26.693 0 26.693Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı173.266 0 173.266 26.693 0 26.693Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 10.172 0 10.172 9.903 0 9.903KARŞILIKLAR(11) 106.546 0 106.546 72.772 0 72.772Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı79.580 0 79.580 50.097 0 50.097Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar26.966 0 26.966 22.675 0 22.675CARİ VERGİ BORCU(12) 163.522 0 163.522 24.354 0 24.354ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(13) 0 (14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(15) 1.920.630 3.997.184 5.917.814 0 3.350.857 3.350.857Krediler1.920.630 3.997.184 5.917.814 0 3.350.857 3.350.857Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 206.888 435.048 641.936 86.811 218.043 304.854ÖZKAYNAKLAR(17) 5.309.614 -79.953 5.229.661 4.496.663 -33.299 4.463.364Ödenmiş Sermaye2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000Sermaye Yedekleri209.821 0 209.821 209.821 0 209.821Hisse Senedi İhraç Primleri3.747 0 3.747 3.747 0 3.747Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-998 0 -998 -998 0 -998Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler89.822 -79.953 9.869 10.040 -33.299 -23.259Kar Yedekleri2.277.800 0 2.277.800 1.463.876 0 1.463.876Yasal Yedekler135.300 0 135.300 94.604 0 94.604Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.088.274 0 2.088.274 1.315.798 0 1.315.798Diğer Kar Yedekleri54.226 0 54.226 53.474 0 53.474Kar veya Zarar733.169 0 733.169 813.924 0 813.924Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı733.169 0 733.169 813.924 0 813.924Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.223.695 53.788.361 71.012.056 8.193.206 40.187.528 48.380.734Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.561.128 960.725 1.503.721 509.944Kredilerden Alınan Faizler1.190.382 546.043 673.335 294.083Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler318.293 179.109 164.896 105.759Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler158.969 102.541 120.984 47.035Menkul Değerlerden Alınan Faizler892.166 132.990 544.506 63.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar312.893 77.841 164.367 35.283İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler579.273 55.149 380.139 27.744Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.318 42 0 40FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.280.790 -336.921 -827.542 -176.704Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.141.847 -303.421 -723.734 -161.033Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-95.831 -19.619 -71.349 -10.908İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.114 -1.272 -565 -619Diğer Faiz Giderleri-41.998 -12.609 -31.894 -4.144NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.280.338 623.804 676.179 333.240NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ16.363 5.202 10.032 6.311Alınan Ücret ve Komisyonlar26.228 15.932 14.396 10.529Gayri Nakdi Kredilerden18.726 3.036 11.546 1.573Diğer7.502 12.896 2.850 8.956Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.865 -10.730 -4.364 -4.218Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-9.865 -10.730 -4.364 -4.218TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 3.544 15.725 3.544 15.047TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -20.787 118.211 -13.803 69.021Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.789 117.494 5.986 62.612Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)155.493 867 -25.619 7.052Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-188.069 -150 5.830 -643DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 73.129 31.439 15.466 20.600FAALİYET BRÜT KÂRI1.352.587 794.381 691.418 444.219BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -155.595 -168.962 -68.890 -103.723DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -91.039 -22.746 -47.422 -10.926PERSONEL GİDERLERİ (-)-88.094 -45.708 -45.147 -23.115DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -41.398 -24.776 -21.685 -12.931NET FAALİYET KARI (ZARARI)976.461 532.189 508.274 293.524BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 976.461 532.189 508.274 293.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -243.292 -123.428 -128.963 -82.654Cari Vergi Karşılığı-298.052 -143.296 -144.526 -95.524Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi54.760 19.868 15.563 12.870SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 733.169 408.761 379.311 210.870DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 733.169 408.761 379.311 210.870Grubun Karı (Zararı)733.169 408.761 379.311 210.870Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00366580 0,00255480 0,00189660 0,00131790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048703BIST