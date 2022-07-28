***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2022 18:10
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 660 0 0 -17.306 0 0 0 408.761 392.115 0 392.115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 -2.392 0 1.763.876 0 408.761 3.980.314 0 3.980.314
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 31.661 1.467 0 0 733.169 766.297 0 766.297
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 8.402 1.467 2.277.800 0 733.169 5.229.661 0 5.229.661
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.016.509 18.935.074 28.951.583 2.387.722 8.442.355 10.830.077
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 54.701 2.643.745 2.698.446 53.172 2.252.675 2.305.847
Teminat Mektupları
54.701 2.226.527 2.281.228 53.172 1.869.236 1.922.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 0 1 1 0 1
Diğer Teminat Mektupları
54.700 2.226.527 2.281.227 53.171 1.869.236 1.922.407
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 54.972 54.972
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 54.972 54.972
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 417.218 417.218 0 328.467 328.467
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 1.915.558 6.161.048 8.076.606 1.916.978 4.052.963 5.969.941
Cayılamaz Taahhütler
194.558 99.734 294.292 269.737 133.925 403.662
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.791 89.032 98.823 32.861 102.069 134.930
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
184.767 10.702 195.469 236.876 31.856 268.732
Cayılabilir Taahhütler
1.721.000 6.061.314 7.782.314 1.647.241 3.919.038 5.566.279
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.721.000 6.061.314 7.782.314 1.647.241 3.919.038 5.566.279
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 8.046.250 10.130.281 18.176.531 417.572 2.136.717 2.554.289
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.046.250 10.130.281 18.176.531 417.572 2.136.717 2.554.289
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 10.451 10.451 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 5.227 5.227 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 5.224 5.224 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.046.250 10.119.830 18.166.080 417.572 2.136.717 2.554.289
Swap Para Alım İşlemleri
3.681.438 5.381.291 9.062.729 417.572 846.860 1.264.432
Swap Para Satım İşlemleri
4.364.812 4.738.539 9.103.351 0 1.289.857 1.289.857
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.232.375 124.089.480 139.321.855 11.329.202 95.510.930 106.840.132
EMANET KIYMETLER
215.374 0 215.374 336.689 0 336.689
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
215.374 0 215.374 336.689 0 336.689
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.017.001 124.089.480 139.106.481 10.992.513 95.510.930 106.503.443
Menkul Kıymetler
2.380.178 0 2.380.178 842.803 0 842.803
Teminat Senetleri
29.532 8.212.052 8.241.584 29.532 6.872.286 6.901.818
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
11.678.187 96.967.467 108.645.654 9.711.005 72.054.301 81.765.306
Diğer Rehinli Kıymetler
707.706 14.348.084 15.055.790 167.279 12.667.237 12.834.516
Rehinli Kıymet Alanlar
221.398 4.561.877 4.783.275 241.894 3.917.106 4.159.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
25.248.884 143.024.554 168.273.438 13.716.924 103.953.285 117.670.209
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
217.848 354.646
Alınan Faizler
1.686.334 848.189
Ödenen Faizler
-611.494 -255.270
Alınan Temettüler
3.544 15.725
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.228 15.932
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.135 127.425
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
29.808 8.278
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-105.522 -86.616
Ödenen Vergiler
-166.630 -97.806
Diğer
-683.555 -221.211
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.533.622 -128.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.449 13.536
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.192.377 -1.001.789
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-66.151 -33.222
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.427.115 509.345
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.377.484 383.603
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.751.470 226.119
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.500.632 -765.076
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -1.200
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.609 -2.060
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
24.336 9.845
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.049.548 -1.341.984
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.154.461 572.891
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.617.777 -7.564
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 9.231
Diğer
-495 -4.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.495.637 -3.222
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.500.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.363 -3.222
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
579.773 217.081
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.326.248 -325.098
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.262.245 5.057.279
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.588.493 4.732.181
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
733.169 408.761
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
33.128 -16.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 825
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.128 -17.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
48.123 -23.138
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.467 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.462 5.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
766.297 392.115
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 9.955.237 5.727.004 15.682.241 4.932.631 3.488.917 8.421.548
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.776.131 1.842.478 9.618.609 3.939.038 328.579 4.267.617
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.541 0 1.541 2.051 0 2.051
Bankalar
4.172.103 1.842.478 6.014.581 2.950.096 328.579 3.278.675
Para Piyasalarından Alacaklar
3.615.337 0 3.615.337 993.282 0 993.282
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.850 0 -12.850 -6.391 0 -6.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.508 174.822 238.330 7.124 213.743 220.867
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
63.508 174.822 238.330 0 213.743 213.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 7.124 0 7.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.971.521 3.709.704 5.681.225 986.104 2.946.595 3.932.699
Devlet Borçlanma Senetleri
1.944.623 2.533.914 4.478.537 959.627 1.720.811 2.680.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.900 0 16.900 16.477 0 16.477
Diğer Finansal Varlıklar
9.998 1.175.790 1.185.788 10.000 1.225.784 1.235.784
Türev Finansal Varlıklar
144.077 0 144.077 365 0 365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
144.077 0 144.077 365 0 365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 7.689.677 47.273.869 54.963.546 2.613.432 37.092.441 39.705.873
Krediler
6.231.372 43.868.590 50.099.962 3.239.180 34.244.039 37.483.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
14 0 14 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
2.333.058 3.405.279 5.738.337 163.990 2.848.402 3.012.392
Devlet Borçlanma Senetleri
2.333.058 3.405.279 5.738.337 163.990 2.848.402 3.012.392
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-874.767 0 -874.767 -789.738 0 -789.738
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 14.636 0 14.636 13.169 0 13.169
İştirakler (Net)
10.586 0 10.586 10.119 0 10.119
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.586 0 10.586 10.119 0 10.119
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.050 0 4.050 3.050 0 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.050 0 4.050 3.050 0 3.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 28.690 0 28.690 27.424 0 27.424
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 19.805 0 19.805 21.873 0 21.873
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.805 0 19.805 21.873 0 21.873
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(10) 133.776 0 133.776 95.478 0 95.478
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 69.251 100.111 169.362 25.858 69.511 95.369
VARLIKLAR TOPLAMI
17.911.072 53.100.984 71.012.056 7.729.865 40.650.869 48.380.734
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 5.399.857 46.805.234 52.205.091 2.376.145 35.586.672 37.962.817
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.960.338 0 2.960.338 636.329 0 636.329
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 972.862 2.630.848 3.603.710 463.536 1.065.255 1.528.791
Müstakrizlerin Fonları
251.725 1.102.675 1.354.400 443.427 319.769 763.196
Diğer
721.137 1.528.173 2.249.310 20.109 745.486 765.595
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 173.266 0 173.266 26.693 0 26.693
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
173.266 0 173.266 26.693 0 26.693
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 10.172 0 10.172 9.903 0 9.903
KARŞILIKLAR
(11) 106.546 0 106.546 72.772 0 72.772
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
79.580 0 79.580 50.097 0 50.097
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
26.966 0 26.966 22.675 0 22.675
CARİ VERGİ BORCU
(12) 163.522 0 163.522 24.354 0 24.354
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 (14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 1.920.630 3.997.184 5.917.814 0 3.350.857 3.350.857
Krediler
1.920.630 3.997.184 5.917.814 0 3.350.857 3.350.857
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 206.888 435.048 641.936 86.811 218.043 304.854
ÖZKAYNAKLAR
(17) 5.309.614 -79.953 5.229.661 4.496.663 -33.299 4.463.364
Ödenmiş Sermaye
2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Sermaye Yedekleri
209.821 0 209.821 209.821 0 209.821
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.747 0 3.747 3.747 0 3.747
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-998 0 -998 -998 0 -998
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
89.822 -79.953 9.869 10.040 -33.299 -23.259
Kar Yedekleri
2.277.800 0 2.277.800 1.463.876 0 1.463.876
Yasal Yedekler
135.300 0 135.300 94.604 0 94.604
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.088.274 0 2.088.274 1.315.798 0 1.315.798
Diğer Kar Yedekleri
54.226 0 54.226 53.474 0 53.474
Kar veya Zarar
733.169 0 733.169 813.924 0 813.924
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
733.169 0 733.169 813.924 0 813.924
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.223.695 53.788.361 71.012.056 8.193.206 40.187.528 48.380.734
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.561.128 960.725 1.503.721 509.944
Kredilerden Alınan Faizler
1.190.382 546.043 673.335 294.083
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
318.293 179.109 164.896 105.759
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
158.969 102.541 120.984 47.035
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
892.166 132.990 544.506 63.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
312.893 77.841 164.367 35.283
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
579.273 55.149 380.139 27.744
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.318 42 0 40
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.280.790 -336.921 -827.542 -176.704
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.141.847 -303.421 -723.734 -161.033
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-95.831 -19.619 -71.349 -10.908
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.114 -1.272 -565 -619
Diğer Faiz Giderleri
-41.998 -12.609 -31.894 -4.144
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.280.338 623.804 676.179 333.240
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.363 5.202 10.032 6.311
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.228 15.932 14.396 10.529
Gayri Nakdi Kredilerden
18.726 3.036 11.546 1.573
Diğer
7.502 12.896 2.850 8.956
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.865 -10.730 -4.364 -4.218
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-9.865 -10.730 -4.364 -4.218
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.544 15.725 3.544 15.047
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -20.787 118.211 -13.803 69.021
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.789 117.494 5.986 62.612
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
155.493 867 -25.619 7.052
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-188.069 -150 5.830 -643
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 73.129 31.439 15.466 20.600
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.352.587 794.381 691.418 444.219
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -155.595 -168.962 -68.890 -103.723
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -91.039 -22.746 -47.422 -10.926
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-88.094 -45.708 -45.147 -23.115
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -41.398 -24.776 -21.685 -12.931
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
976.461 532.189 508.274 293.524
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 976.461 532.189 508.274 293.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -243.292 -123.428 -128.963 -82.654
Cari Vergi Karşılığı
-298.052 -143.296 -144.526 -95.524
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
54.760 19.868 15.563 12.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 733.169 408.761 379.311 210.870
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 733.169 408.761 379.311 210.870
Grubun Karı (Zararı)
733.169 408.761 379.311 210.870
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00366580 0,00255480 0,00189660 0,00131790
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048703
BIST