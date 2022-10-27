***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 660 0 0 -19.446 0 0 0 653.174 634.388 0 634.388Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 -4.532 0 1.763.876 0 653.174 4.222.587 0 4.222.587Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 813.924 0 4.463.364 0 4.463.364Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 116.560 1.467 0 0 1.161.439 1.279.466 0 1.279.466Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.924 -813.924 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 93.301 1.467 2.277.800 0 1.161.439 5.742.830 0 5.742.830Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.578.713 25.355.722 38.934.435 2.387.722 8.442.355 10.830.077GARANTİ VE KEFALETLER(1) 59.016 2.740.504 2.799.520 53.172 2.252.675 2.305.847Teminat Mektupları59.016 2.277.271 2.336.287 53.172 1.869.236 1.922.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1 0 1 1 0 1Diğer Teminat Mektupları59.015 2.277.271 2.336.286 53.171 1.869.236 1.922.407Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 54.972 54.972Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 54.972 54.972Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 463.233 463.233 0 328.467 328.467Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1,3) 2.278.495 9.079.914 11.358.409 1.916.978 4.052.963 5.969.941Cayılamaz Taahhütler566.495 453.719 1.020.214 269.737 133.925 403.662Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri403.720 442.564 846.284 32.861 102.069 134.930Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler162.775 11.155 173.930 236.876 31.856 268.732Cayılabilir Taahhütler1.712.000 8.626.195 10.338.195 1.647.241 3.919.038 5.566.279Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.712.000 8.626.195 10.338.195 1.647.241 3.919.038 5.566.279Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289Swap Para Alım İşlemleri4.364.964 8.036.908 12.401.872 417.572 846.860 1.264.432Swap Para Satım İşlemleri6.876.238 5.498.396 12.374.634 0 1.289.857 1.289.857Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER15.559.736 134.831.613 150.391.349 11.329.202 95.510.930 106.840.132EMANET KIYMETLER214.123 0 214.123 336.689 0 336.689Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler214.123 0 214.123 336.689 0 336.689Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER15.345.613 134.831.613 150.177.226 10.992.513 95.510.930 106.503.443Menkul Kıymetler2.380.178 0 2.380.178 842.803 0 842.803Teminat Senetleri29.532 9.316.169 9.345.701 29.532 6.872.286 6.901.818Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul11.961.370 106.075.146 118.036.516 9.711.005 72.054.301 81.765.306Diğer Rehinli Kıymetler778.535 14.855.194 15.633.729 167.279 12.667.237 12.834.516Rehinli Kıymet Alanlar195.998 4.585.104 4.781.102 241.894 3.917.106 4.159.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI29.138.449 160.187.335 189.325.784 13.716.924 103.953.285 117.670.209Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı593.988 523.779Alınan Faizler2.918.158 1.286.177Ödenen Faizler-1.241.578 -439.950Alınan Temettüler27.289 58.477Alınan Ücret ve Komisyonlar49.822 36.060Elde Edilen Diğer Kazançlar56.041 121.527Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar58.044 15.238Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-184.062 -117.002Ödenen Vergiler-314.096 -193.568Diğer-775.630 -243.180Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.302.015 155.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.611 19.990Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.032.760 -1.417.060Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-54.290 -34.029Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.074.520 1.238.351Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.332.156 347.981Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.896.003 679.012YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.324.423 -1.640.335İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -1.200Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.029 -2.102Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26.559 9.857Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.000.699 -2.403.908Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.884.108 761.956Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.218.867 -9.600Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 11.267Diğer-495 -6.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.293.576 -5.196Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.300.030 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.454 -5.196Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi672.105 172.428Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.537.261 -794.091Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.262.245 5.057.279Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.799.506 4.263.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.161.439 653.174DİĞER KAPSAMLI GELİRLER118.027 -18.786Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 660Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 825Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar118.027 -19.446Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri161.321 -26.506Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.467 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-44.761 7.060TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.279.466 634.388Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 12.358.361 5.251.518 17.609.879 4.932.631 3.488.917 8.421.548Nakit ve Nakit Benzerleri9.735.568 1.112.772 10.848.340 3.939.038 328.579 4.267.617Nakit Değerler ve Merkez Bankası817 0 817 2.051Bankalar6.310.955 749.499 7.060.454 2.950.096 328.579 3.278.675Para Piyasalarından Alacaklar3.438.003 363.273 3.801.276 993.282 0 993.282Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14.207 0 -14.207 -6.391 0 -6.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar87.905 144.459 232.364 7.124 213.743 220.867Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler87.905 144.459 232.364 0 213.743 213.743Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 7.124 0 7.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.444.700 3.994.287 6.438.987 986.104 2.946.595 3.932.699Devlet Borçlanma Senetleri2.192.663 2.715.350 4.908.013 959.627 1.720.811 2.680.438Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler16.900 0 16.900 16.477 0 16.477Diğer Finansal Varlıklar235.137 1.278.937 1.514.074 10.000 1.225.784 1.235.784Türev Finansal Varlıklar90.188 0 90.188 365 0 365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı90.188 0 90.188 365 0 365Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 8.856.063 52.010.335 60.866.398 2.613.432 37.092.441 39.705.873Krediler6.706.481 48.405.897 55.112.378 3.239.180 34.244.039 37.483.219Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar3.188.413 3.604.438 6.792.851 163.990 2.848.402 3.012.392Devlet Borçlanma Senetleri3.188.413 3.604.438 6.792.851 163.990 2.848.402 3.012.392Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.038.831 0 -1.038.831 -789.738 0 -789.738SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 14.636 0 14.636 13.169 0 13.169İştirakler (Net)10.586 0 10.586 10.119 0 10.119Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler10.586 0 10.586 10.119 0 10.119Bağlı Ortaklıklar (Net)4.050 0 4.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.050 0 4.050 3.050 0 3.050Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 28.718 0 28.718 27.424 0 27.424MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 18.506 0 18.506 21.873 0 21.873Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer18.506 0 18.506 21.873 0 21.873YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(8) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(10) 137.718 0 137.718 95.478 0 95.478DİĞER AKTİFLER (Net)(11) 55.590 106.816 162.406 25.858 69.511 95.369VARLIKLAR TOPLAMI21.469.592 57.368.669 78.838.261 7.729.865 40.650.869 48.380.734YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 5.576.353 51.565.501 57.141.854 2.376.145 35.586.672 37.962.817PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 3.253.806 0 3.253.806 636.329 0 636.329İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 1.818.235 1.818.235 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.818.235 1.818.235 0 0 0FONLAR(5) 1.505.823 1.891.414 3.397.237 463.536 1.065.255 1.528.791Müstakrizlerin Fonları123.315 1.258.399 1.381.714 443.427 319.769 763.196Diğer1.382.508 633.015 2.015.523 20.109 745.486 765.595GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 54.801 0 54.801 26.693 0 26.693Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı54.801 0 54.801 26.693 0 26.693Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 8.576 0 8.576 9.903 0 9.903KARŞILIKLAR(11) 110.945 0 110.945 72.772 0 72.772Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı83.118 0 83.118 50.097 0 50.097Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar27.827 0 27.827 22.675 0 22.675CARİ VERGİ BORCU(12) 235.571 0 235.571 24.354 0 24.354ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(13) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(15) 2.124.923 4.208.711 6.333.634 0 3.350.857 3.350.857Krediler2.124.923 4.208.711 6.333.634 0 3.350.857 3.350.857Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 220.517 520.255 740.772 86.811 218.043 304.854ÖZKAYNAKLAR(17) 5.801.356 -58.526 5.742.830 4.496.663 -33.299 4.463.364Ödenmiş Sermaye2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000Sermaye Yedekleri209.821 0 209.821 209.821 0 209.821Hisse Senedi İhraç Primleri3.747 0 3.747 3.747 0 3.747Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-998 0 -998 -998 0 -998Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler153.294 -58.526 94.768 10.040 -33.299 -23.259Kar Yedekleri2.277.800 0 2.277.800 1.463.876 0 1.463.876Yasal Yedekler135.300 0 135.300 94.604 0 94.604Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.088.274 0 2.088.274 1.315.798 0 1.315.798Diğer Kar Yedekleri54.226 0 54.226 53.474 0 53.474Kar veya Zarar1.161.439 0 1.161.439 813.924 0 813.924Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.161.439 0 1.161.439 813.924 0 813.924Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.892.671 59.945.590 78.838.261 8.193.206 40.187.528 48.380.734Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 4.385.032 1.465.342 1.823.904 504.617Kredilerden Alınan Faizler2.077.110 853.601 886.728 307.558Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler609.651 285.291 291.358 106.182Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler319.246 123.729 160.277 21.188Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.376.768 202.679 484.602 69.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar491.679 118.600 178.786 40.759İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler885.089 84.079 305.816 28.930Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.257 42 939 0FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.278.237 -529.572 -997.447 -192.651Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.941.841 -478.664 -799.994 -175.243Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-195.614 -30.388 -99.783 -10.769İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.995 0 -1.995 0Kiralama Faiz Giderleri-1.590 -1.839 -476 -567Diğer Faiz Giderleri-137.197 -18.681 -95.199 -6.072NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.106.795 935.770 826.457 311.966NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ33.745 22.910 17.382 17.708Alınan Ücret ve Komisyonlar49.822 36.060 23.594 20.128Gayri Nakdi Kredilerden31.645 7.236 12.919 4.200Diğer18.177 28.824 10.675 15.928Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.077 -13.150 -6.212 -2.420Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-16.077 -13.150 -6.212 -2.420TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 27.290 58.477 23.746 42.752TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 18.029 111.392 38.816 -6.819Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)45.241 61.441 33.452 -56.053Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)306.693 35.848 151.200 34.981Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-333.905 14.103 -145.836 14.253DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 113.924 43.822 40.795 12.383FAALİYET BRÜT KÂRI2.299.783 1.172.371 947.196 377.990BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -363.015 -202.396 -207.420 -33.434DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -134.751 -29.884 -43.712 -7.138PERSONEL GİDERLERİ (-)-147.929 -69.096 -59.835 -23.388DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -69.361 -41.253 -27.963 -16.477NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.584.727 829.742 608.266 297.553BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.584.727 829.742 608.266 297.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -423.288 -176.568 -179.996 -53.140Cari Vergi Karşılığı-510.289 -240.142 -212.237 -96.846Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi87.001 63.574 32.241 43.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.161.439 653.174 428.270 244.413DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.161.439 653.174 428.270 244.413Grubun Karı (Zararı)1.161.439 653.174 428.270 244.413Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00580720 0,00408230 0,00214140 0,00152760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074888BIST