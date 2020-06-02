***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemize 31 Numaralı " Bağış ve Yardımlar" maddesinin eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, " Onaylı Tadil Metni" ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848451BIST