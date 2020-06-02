***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.06.2020 11:51
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemize 31 Numaralı " Bağış ve Yardımlar" maddesinin eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, " Onaylı Tadil Metni" ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848451
BIST
13:10108.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.104,85
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
13:106,7733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7614
13:107,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
13:10378,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,22
|Açılış
|: 378,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|20.472.740
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|GLRYH
|9,06
|11.846.413
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.534.509
|% -9,88
|
|RTALB
|21,48
|59.652.131
|% -7,97
|
|RAYSG
|5,69
|7.784.045
|% -6,41
|
|ULUUN
|8,44
|23.160.458
|% -4,95
|
|ASELS
|32,82
|747.017.759
|% 2,88
|
|GARAN
|8,07
|543.233.571
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,70
|537.960.347
|% 5,59
|
|THYAO
|12,68
|367.699.102
|% -0,63
|
|ISFIN
|4,02
|268.170.794
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,70
|537.960.347
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,40
|206.995.736
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|108.908.620
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|200.789.160
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,53
|189.352.414
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4799
|8,5225
|% 0,02
|
|Frank
|7,0189
|7,0612
|% -0,54
|
|Riyal
|1,7997
|1,8087
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|