***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2021 16:04
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki tadil 22.02.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/02/2021 23/02/2021 10273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911834
BIST
17:231.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,56
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:237,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0873
En Düşük
7,0039
17:238,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6129
En Düşük
8,5250
17:23410,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,53
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRGYO
|7,71
|61.885.782
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.555.429
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|139.284.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.089.220
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|TKNSA
|18,09
|88.284.164
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.693.707
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,55
|4.008.441.794
|% 8,40
|
|THYAO
|13,01
|2.463.523.748
|% 2,93
|
|SASA
|36,32
|1.787.161.094
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,65
|1.643.287.348
|% 4,21
|
|KOZAL
|134,90
|1.536.975.966
|% -2,60
|
|PETKM
|5,55
|4.008.441.794
|% 8,40
|
|EKGYO
|2,36
|975.766.839
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,99
|365.297.032
|% -9,17
|
|TSKB
|1,78
|561.046.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|423.979.038
|% -2,70
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0828
|7,0873
|% 0,94
|
|Euro
|8,6033
|8,6110
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,9161
|9,9658
|% 0,80
|
|Frank
|7,8163
|7,8634
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% 0,65
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,95
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|26,21
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|12,67
|
|Çeyrek
|659
|675
|6,34
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,05
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37DOAS
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 115 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, EKGYO
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 06 kaybederek (% -0.97 ) 1, 328
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, LINK, SAYAS, KRGYO
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, IHLAS, OZRDN, SODSN, SRVGY, RODRG, BALAT, TKNSA, GLBMD