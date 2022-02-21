***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki tadil 21.02.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 21.02.2022 tarih ve 10521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/02/2022 21/02/2022 10521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003187BIST