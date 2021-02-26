***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.02.2021 18:11
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamızın 2020 Yılı Faaliyet Raporu ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913388
BIST
17:571.470
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,72
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
17:577,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1090
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
17:579,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
17:57416,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,16
|Açılış
|: 416,38
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IHLAS
|1,01
|1
|% 13,48
|
|MARTI
|2,53
|101.318.093
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|993.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|12.934.339
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.669.389
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.122.084
|% -9,98
|
|AYEN
|7,91
|135.875.823
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|YESIL
|152,00
|98.756.992
|% -9,47
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|THYAO
|13,53
|2.411.386.931
|% 1,05
|
|KOZAL
|128,90
|1.802.190.328
|% 0,55
|
|GARAN
|8,88
|1.795.143.615
|% -2,20
|
|PETKM
|5,24
|1.259.595.855
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,30
|1.082.153.164
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,24
|888.586.225
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|458.546.331
|% -3,49
|
|PETKM
|5,24
|1.259.595.855
|% -0,76
|
|KARSN
|4,01
|852.040.285
|% -5,20
|
|GARAN
|8,88
|1.795.143.615
|% -2,20
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4490
|7,4617
|% 1,48
|
|Euro
|9,0201
|9,0369
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,3097
|10,3614
|% 0,40
|
|Frank
|8,1559
|8,2051
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9709
|1,9807
|% 0,82
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-18,06
|
|Altın Gr.
|418
|419
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-0,71
|