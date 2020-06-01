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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.06.2020 12:24
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kira Sertifikası İhracı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/05/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Nominal 1 TL
Toplam Tutar
50.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00024
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,00635
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamızca kurulan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, Ticaret Sicili'ne tescili gerçekleştirilmiştir.
İşbu açıklama 29.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızın ilgili şablonundan gönderilmesi amacıyla yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848005


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 1.657.091 % 10,00  
YONGA 24,88 63.817 % 9,99  
PENGD 4,08 82.622.976 % 9,97  
MNDRS 2,34 66.508.260 % 9,86  
GSDDE 4,26 5.431.796 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4391 8,4814 % 0,51  
Frank 7,0852 7,1279 % 0,32  
Riyal 1,8107 1,8198 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 9,06  
Altın Gr. 381 381 1,65  
Cumhuriyet 2.467 2.495 21,60  
Tam 2.540 2.564 14,60  
Yarım 1.239 1.251 10,80  
Çeyrek 620 627 5,40  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 0,32  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,06  
B. Petrol 37,97 37,97 0,13  
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