***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 10.07.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve E.4868 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.05.2020 tarih ve E.4352 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesi'ne 31 numaralı Bağış ve Yardımlar Maddesinin eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,11 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,12 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,13 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850184BIST