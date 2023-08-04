KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

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04.08.2023 13:40
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Özet Bilgi 04.08.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 10.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
11 - Banka Yönetim Kurulu'nun Depreme ilişkin Bağış Kararı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.
3.2022 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.
7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.
9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2023 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.
11. Banka Yönetim Kurulu'nun Depreme ilişkin Bağış Kararı onaylanmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180663


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Tam 10.932 11.007 -97,00  
Yarım 5.470 5.529 -49,00  
Çeyrek 2.735 2.764 -25,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 -0,22  
Gümüş Gr. 20,28 20,30 -0,13  
B. Petrol 85,50 85,50 0,36  
Seans Raporu 15:05
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