***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniCOVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları çerçevesinde genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 26/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832441BIST