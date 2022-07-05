***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeşil/ Sürdürülebilir Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.06.2023Ek AçıklamalarBankamız tarafından Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, yeşil ve sürdürülebilir temada tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihracına ilişkin SPK Onayı alınmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 TKYB-Sustainable Finance Framework.pdfEK: 3 TKYB Sustainable Finance Framework- Second Party Opinion.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041742BIST