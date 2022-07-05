***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2022 17:06
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yeşil/ Sürdürülebilir Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.06.2023
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, yeşil ve sürdürülebilir temada tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihracına ilişkin SPK Onayı alınmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 TKYB-Sustainable Finance Framework.pdf
EK: 3 TKYB Sustainable Finance Framework- Second Party Opinion.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041742
BIST