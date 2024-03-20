***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 3.000.000.000 TL (%120,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'den 5.500.000.000 TL' ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 3.000.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 15/419 sayılı toplantısında onaylanan izahname (1/2) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260547BIST