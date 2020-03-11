***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KLNMA, TRATKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KLNMA, TRATKBNK91N6 0 0Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 11.03.2020 tarihli toplantısında Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kar dağıtımına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TKYB 2019 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 850.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 47.156.729,67* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 0 586.303.698,784. Vergiler ( - ) 0 139.198.242,115. Net Dönem Kârı 0 447.105.456,676. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 22.355.272,838. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,33Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 419.678.523,339. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,3311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 419.678.523,3320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 132.282.260,2Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıBDDK'nın 08.12.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Genelgesi gereği , ertelenmiş vergi geliri olan 5.071.660,51TL kâr dağıtımına konu edilmemiştir.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar satırında yer alan tutar 01.01.2019 tarihinde TFRS-9'a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiye olup olağanüstü yedeklere aktarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827206BIST