***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2020 18:32
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KLNMA, TRATKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KLNMA, TRATKBNK91N6 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 11.03.2020 tarihli toplantısında Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kar dağıtımına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TKYB 2019 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 850.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 47.156.729,67
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 0 586.303.698,78
4. Vergiler ( - ) 0 139.198.242,11
5. Net Dönem Kârı 0 447.105.456,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 22.355.272,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 419.678.523,33
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 419.678.523,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 132.282.260,2
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
BDDK'nın 08.12.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Genelgesi gereği , ertelenmiş vergi geliri olan 5.071.660,51TL kâr dağıtımına konu edilmemiştir.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar satırında yer alan tutar 01.01.2019 tarihinde TFRS-9'a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiye olup olağanüstü yedeklere aktarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827206
BIST