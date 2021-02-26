***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000.- TL artırılarak 2.500.000.000.- TL'den 10.000.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin 2021-2025 yılları olarak güncellenmesine, Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinlerin alınması sürecinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir..Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913325BIST