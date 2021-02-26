***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 16:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000.- TL artırılarak 2.500.000.000.- TL'den 10.000.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin 2021-2025 yılları olarak güncellenmesine, Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinlerin alınması sürecinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir..
Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte verilmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913325
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
18:05411,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -6,60
|Açılış
|: 412,17
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
412,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4152
|7,4198
|% 0,91
|
|Euro
|8,9871
|8,9959
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,3252
|10,3770
|% 0,55
|
|Frank
|8,1513
|8,2004
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9695
|1,9794
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-39,83
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-0,97
|