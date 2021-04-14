***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 13:58
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.04.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927887
BIST
15:151.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:158,1052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:159,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:15453,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DITAS
|14,66
|3.194.472
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.443.077
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|22.979.544
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|671.774.946
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|127.047.432
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.755.705
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.861.585
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.549.376
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.798.315
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.064.175.882
|% 2,84
|
|EREGL
|17,09
|926.323.755
|% 0,00
|
|SASA
|46,54
|671.774.946
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|506.707.329
|% -0,68
|
|SISE
|7,33
|424.065.673
|% 2,09
|
|GARAN
|6,89
|1.064.175.882
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|411.630.522
|% 3,87
|
|IHLAS
|0,66
|83.014.262
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,13
|263.214.963
|% 2,40
|
|TSKB
|1,31
|141.533.642
|% 1,55
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1040
|8,1052
|% -0,01
|
|Euro
|9,6984
|9,7100
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1043
|11,1600
|% -0,08
|
|Frank
|8,7397
|8,7923
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1511
|2,1619
|% -0,18
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,49
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|-29,00
|
|Tam
|2.987
|3.063
|-31,00
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-14,99
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|1,14
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:26CMENT
Yüzde 4.83 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 11, 200.00 milyon TL de
-
15:25PARSN
Yüzde 4.79 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 267 adet işlem
-
15:24AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 494, 121 adet işlem
-
15:23TSGYO
Yüzde 7.17 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 447 adet işlem