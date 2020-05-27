KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.503.246
|% 10,00
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|TAVHL
|20,58
|344.323.956
|% 9,99
|THYAO
|12,33
|1.673.257.540
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2611
|8,3025
|% 0,20
|Frank
|6,9651
|7,0070
|% 0,75
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 1,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,92
|Altın Gr.
|370
|371
|2,03
|Cumhuriyet
|2.405
|2.434
|3,70
|Tam
|2.475
|2.497
|3,90
|Yarım
|1.208
|1.221
|1,80
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,03
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-1,44
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem