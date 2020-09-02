***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para notunu BB- seviyesinde teyit ederken durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.Bankamızın güncellenen derecelendirme notları aşağıda belirtilmektedir:Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para BB- NegatifUzun Vadeli Yerli Para BB- NegatifKısa Vadeli Yabancı Para BKısa Vadeli Yerli Para BDestek Notu 3Destek Derecelendirme Tabanı BB-Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA(tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872947BIST