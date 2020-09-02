***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 14:59
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para notunu BB- seviyesinde teyit ederken durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.
Bankamızın güncellenen derecelendirme notları aşağıda belirtilmektedir:
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para BB- Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para BB- Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerli Para B
Destek Notu 3
Destek Derecelendirme Tabanı BB-
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA(tur) Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872947
BIST
16:161.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:167,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:168,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7399
16:16465,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 465,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:14
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.257.326
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.479.680
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.960.277
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,22
|728.934.151
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|ASELS
|16,77
|571.181.668
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.101.961
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|540.695.436
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3829
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7411
|8,7443
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-9,01
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,72
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,31
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|0,19
|
Seans Raporu
16:14
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