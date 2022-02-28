***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 10:14
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings tarafından ülke notundaki değişiklik nedeni ile Bankamızın kredi derecelendirme notu B+ ya düşürülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004999
BIST
11:371.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,90
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:3713,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0534
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7779
11:3715,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:37844,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,83
|Açılış
|: 844,54
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EDATA
|22,10
|9.351.091
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,34
|51.460.054
|% 9,78
|
|OZKGY
|7,09
|56.113.734
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|56.113.734
|% 9,41
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|IHEVA
|0,99
|23.688.098
|% -8,33
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,70
|1.559.949.343
|% -2,20
|
|EREGL
|31,42
|918.962.593
|% 0,83
|
|KRDMD
|11,49
|629.079.733
|% 1,50
|
|ASELS
|21,40
|428.100.456
|% 4,19
|
|SISE
|12,31
|357.553.488
|% 0,08
|
|ADESE
|0,70
|55.898.220
|% 7,69
|
|YKBNK
|3,62
|277.402.962
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,01
|139.121.180
|% -1,47
|
|THYAO
|26,70
|1.559.949.343
|% -2,20
|
|KRDMD
|11,49
|629.079.733
|% 1,50
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8413
|13,8489
|% 0,39
|
|Euro
|15,5126
|15,6318
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,3781
|18,4703
|% -0,37
|
|Frank
|14,8406
|14,9300
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6657
|3,6841
|% -0,02
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|9,68
|
|Altın Gr.
|847
|847
|8,51
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|97,87
|97,87
|3,75
|