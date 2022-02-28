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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 10:14
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings tarafından ülke notundaki değişiklik nedeni ile  Bankamızın kredi derecelendirme notu B+ ya düşürülmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004999


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BIST En Aktif Hisseler11:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 22,10 9.351.091 % 9,95  
DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
ALGYO 32,34 51.460.054 % 9,78  
OZKGY 7,09 56.113.734 % 9,41  
OZKGY 7,09 56.113.734 % 9,41  
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11:37 Alış Satış %  
Dolar 13,8413 13,8489 % 0,39  
Euro 15,5126 15,6318 % 0,01  
Sterlin 18,3781 18,4703 % -0,37  
Frank 14,8406 14,9300 % -0,04  
Riyal 3,6657 3,6841 % -0,02  
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11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 9,68  
Altın Gr. 847 847 8,51  
Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
Gümüş.Ons 24,30 24,33 0,07  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,06  
B. Petrol 97,87 97,87 3,75  
Seans Raporu 11:37
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