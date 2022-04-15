***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.04.2022 10:58
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2022
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 15.04.2022 tarihli raporunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,32 olarak belirlemiştir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Sahipleri: 9,41
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,73
Menfaat Sahipleri: 9,81
Yönetim Kurulu: 8,76
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
9,41 9,73 9,81 8,76 9,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021023
BIST
12:322.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,68
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:3214,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0354
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:3215,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
12:32929,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,18
|Açılış
|: 928,98
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:30
|IHAAS
|16,94
|17.739.759
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|126.055.192
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.803.953
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|PAMEL
|121,00
|23.986.870
|% 8,04
|
|ERSU
|5,07
|30.786.111
|% -4,34
|
|OYLUM
|2,34
|4.763.890
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.537.550
|% -3,85
|
|ALBRK
|1,91
|24.985.860
|% -3,54
|
|DOBUR
|49,98
|3.098.628
|% -3,14
|
|THYAO
|37,44
|1.089.187.919
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,92
|1.012.454.596
|% -2,01
|
|GARAN
|13,63
|576.517.306
|% -0,51
|
|SISE
|17,38
|485.177.574
|% 0,17
|
|SAHOL
|21,92
|454.595.134
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,92
|1.012.454.596
|% -2,01
|
|TSKB
|1,88
|339.572.384
|% 1,62
|
|ODAS
|2,34
|252.570.972
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,12
|381.492.217
|% -0,39
|
|KARSN
|5,53
|357.947.446
|% 2,79
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6340
|14,6391
|% 0,24
|
|Euro
|15,8317
|15,8536
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0690
|19,1646
|% 0,10
|
|Frank
|15,4692
|15,5623
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 0,16
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|