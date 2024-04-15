***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2023 - 15.04.2022 - 16.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/12/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/12/2025Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/04/2024AçıklamaSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Bankamızın 2023 yılında 9,40 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yıl içinde yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 15.04.2024 tarihi itibarıyla 9,52 olarak revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın güncellemiş olduğu 9,52'lik not, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Pay Sahipleri: 9,516 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,842 Menfaat Sahipleri: 9,920 Yönetim Kurulu: 9,122 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ektedir. Ayrıca bu rapor Bankamızın internet sitesinde de yayınlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,52 9,84 9,92 9,12 9,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271754BIST