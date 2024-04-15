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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

15.04.2024 11:14
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023 - 15.04.2022 - 16.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/12/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/12/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2024
Açıklama

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Bankamızın 2023 yılında 9,40 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yıl içinde yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 15.04.2024 tarihi itibarıyla 9,52 olarak revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın güncellemiş olduğu 9,52'lik not, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Pay Sahipleri: 9,516 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,842 Menfaat Sahipleri: 9,920 Yönetim Kurulu: 9,122 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ektedir. Ayrıca bu rapor Bankamızın internet sitesinde de yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,52 9,84 9,92 9,12 9,52




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271754


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