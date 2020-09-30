Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.09.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
2+1 Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Orman Çiftliği / 1.098 m² arsa yüz ölçümü / 76 m² brüt alanlı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
275.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,03%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,34%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,04%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.09.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak- Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
118.095,26 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Ali İhsan KILIÇ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.01.2020 / 2019_KYB_0002
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
200.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.6.no'lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri'nin %10'u sınırına 30.09.2020 tarihinde ulaşmıştır.  Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877478


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:291.139
Değişim :  1,36% |  15,33
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.123  
En Yüksek
1.139 En Düşük
1.129
BIST En Aktif Hisseler16:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 443.409.696 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.517.738 % 10,00  
DURDO 23,76 12.655.504 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
daha fazla
16:29 Alış Satış %  
Dolar 7,7685 7,7716 % -0,58  
Euro 9,0832 9,0907 % -0,96  
Sterlin 9,9685 10,0185 % -0,42  
Frank 8,3979 8,4485 % -0,76  
Riyal 2,0667 2,0770 % -0,46  
daha fazla
16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 -9,07  
Altın Gr. 473 473 -3,40  
Cumhuriyet 3.141 3.188 -13,00  
Tam 3.122 3.200 -19,86  
Yarım 1.509 1.548 -9,60  
Çeyrek 757 774 -4,81  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 -0,38  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,10  
B. Petrol 41,65 41,65 0,09  
Seans Raporu 16:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru