***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği2 adet MeskenSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKızılay/ 1.107 m² arsa yüz ölçümü / Bağımsız bölümlerin her biri 123 m² brüt alanlıSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/08/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli660.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,00%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,08%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,81%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,01%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,08%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.09.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak -OlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı481.914,98 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafZafer Yılmaz AkbabaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar yaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13.12.2019 / 240-2Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar620.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleşmiştirAçıklamalarİşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.6.no'lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri'nin %10'u sınırına 30.09.2020 tarihinde ulaşmıştır. Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877455BIST