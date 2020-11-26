***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika, arsa ve makine teçhizatSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTekirdağ ili, Ergene ilçesi, Vakıflar mah., 46.655,4 m² yüz ölçümlü arsa nitelikli 246 ada 1 parsel üzerindeki hisse ile 52.270,54 m² yüz ölçümlü prefabrik fabrika binası ve arsası nitelikli 252 ada 1 parsel üzerindeki hisseSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli30.135.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,08%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,55%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,12%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)51,98%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,03%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,84%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.11.2019Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak -OlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı23.629.210 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKale Kayışları Sanayi Dış Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri için pazar yaklaşımı yapı değeri için maliyet yaklaşımı kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası"252 ada, 1 parsel gayrimenkul 31.12.2019 / 2019R0150-1 makine-ekipman 31.12.2019 / 2019R0150-2 246 ada, 1 parsel 07.10.2020 / 2020TKB00011"Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEva Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar"252 ada, 1 parsel gayrimenkul hisse değeri 25.090.000 TL makine-ekipman değeri 1.950.000 TL 246 ada, 1 parsel hisse değeri 1.300.000 TL"İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.Açıklamalarİşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.6.no'lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri'nin %10'u sınırına 26.11.2020 tarihinde ulaşmıştır. Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890215BIST