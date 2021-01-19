***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
19.01.2021 09:40
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fındık Bahçesi Kavaklık bahçeli Kargir Ev
Satışa Konu Maddi Duran VarlığıT
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
0
En Düşük
0
18:057,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4589
18:059,0536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0238
18:05442,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 442,03
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|1.806,80
|169.683.771
|% 0,00
|
|GEREL
|6,46
|275.542.774
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|KRSTL
|3,65
|32.212.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.806,80
|169.683.771
|% 0,00
|
|GEREL
|6,46
|275.542.774
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|KRSTL
|3,65
|32.212.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 0,00
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 0,00
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4758
|7,4799
|% 0,09
|
|Euro
|9,0453
|9,0536
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1313
|10,1821
|% -0,00
|
|Frank
|8,3522
|8,4025
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9854
|1,9953
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,16
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|54,99
|54,99
|0,24
|