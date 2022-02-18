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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

18.02.2022 15:45
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Balıkesir, Gömeç, Hacıhüseyinler, 104 ada, 9 parsel/ 203,31 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
99.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,0004%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,0050%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,3542%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0001%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0058%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.01.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak- Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
48.000,00 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Hızır ÜLKER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.03.2021 / KALKINMA-003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
55.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.6.no'lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri'nin %10'u sınırına 18.02.2022 tarihinde ulaşmıştır.  Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002765


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ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.894.813 % 9,97  
MERIT 33,78 36.537.382 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6571 13,6662 % 0,62  
Euro 15,4796 15,4899 % 0,21  
Sterlin 18,4756 18,5682 % 0,20  
Frank 14,7596 14,8485 % 0,40  
Riyal 3,6266 3,6448 % 0,50  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -3,51  
Altın Gr. 830 830 1,11  
Cumhuriyet 5.525 5.608 28,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,13  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,08  
B. Petrol 92,64 92,64 -0,34  
Seans Raporu 18:05
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