***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 09:37
çıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 197.775.000, 00 TL muhammen bedelli 33 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 50 oranın altında olduğuna ilişkin tesbiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.
Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,32
Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,29
Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 17.26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829007
BIST
10:1390.940
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -4.665,14
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.822
10:136,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3587
En Düşük
6,2780
10:137,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0952
En Düşük
6,9931
10:13313,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,32
|Açılış
|: 313,71
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8290
|7,8683
|% 1,05
|
|Frank
|6,6819
|6,7221
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6865
|1,6949
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,88
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,56
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|31,85
|31,85
|-2,00
|