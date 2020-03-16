***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









çıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 197.775.000, 00 TL muhammen bedelli 33 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 50 oranın altında olduğuna ilişkin tesbiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,32Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,29Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 17.26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829007BIST