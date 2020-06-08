***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 09:51
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını bugün itibariyle %7.75 sabit faizli "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sunmuş olup, konuya ilişkin Basın Bülteni'ne ekte ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849772
BIST
11:12110.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 752,89
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:126,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:127,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:12369,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,02
|Açılış
|: 369,71
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.462.476
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|1.482.768
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.550.779
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.772.439
|% 9,97
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,38
|523.250.637
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,73
|365.564.748
|% 5,49
|
|THYAO
|12,81
|305.856.074
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,65
|241.641.660
|% 4,58
|
|TUPRS
|90,95
|220.694.148
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,73
|365.564.748
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,65
|241.641.660
|% 4,58
|
|GARAN
|8,38
|523.250.637
|% 1,09
|
|GSDHO
|1,82
|66.185.171
|% 1,11
|
|PETKM
|3,80
|135.187.454
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5747
|8,6177
|% 0,35
|
|Frank
|7,0166
|7,0588
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8005
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,58
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.490
|12,00
|
|Tam
|2.469
|2.511
|-7,20
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|0,60
|